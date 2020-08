W woj. wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, wschodnich powiatach woj. lubuskiego i zachodnich woj. opolskiego synoptycy prognozują wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów może wynieść od 20 mm do 30 mm, a lokalnie do 50 mm.

Reklama

W województwie dolnośląskim prognozowane jest wystąpienie silnego deszczu z burzami. W całym województwie opady mogą osiągnąć wysokość od 15 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm. Wiatr będzie wiał w porywach do 65 km/h.

Ostrzeżenia obowiązują do końca dnia.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne, zagrożenie zdrowia i życia. IMGW zaznacza, że sytuacja jest dynamiczna i należy śledzić komunikaty pogodowe.

IMGW wydał także ostrzeżenie hydrologiczne I stopnia dla części województw: dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, opolskiego i śląskiego. Na tych terenach stany wód będą gwałtownie i przeważnie na krótko podnosić się. Dotyczy to szczególnie małych cieków górskich i podgórskich, gdzie lokalnie w przypadkach bardzo intensywnych opadów niewykluczone są krótkotrwałe przekroczenia stanów ostrzegawczych. Gwałtowne wzrosty mogą też wystąpić w zlewniach rzek.