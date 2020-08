Do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem. Sześcioletni chłopiec wypadł z okna na drugim piętrze bloku w Głogowie i w ciężkim stanie trafił do tamtejszego szpitala, później został przetransportowany do kliniki we Wrocławiu.

Dwójka dzieci, w wieku 6 i 12 lat była pod opieką ojca. Każde z dzieci bawiło się w swoim pokoju, ojciec natomiast pijąc alkohol zasnął w innym pokoju. W tym czasie młodsze dziecko z nieznanych przyczyn wypadło przez okno – przekazał we wtorek PAP zastępca Prokuratora Rejonowego w Głogowie prok. Marcin Knurowski. Okazało się, że ojciec dziecka miał w organizmie ponad 1,8 promila alkoholu.

Prok. Knurowski poinformował, że 35-latek usłyszał już w prokuraturze zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co grozi mu do pięciu lat więzienia. Ojciec nie kwestionował swojej winy – powiedział prokurator.

Dodał, że we wtorek prokuratura podejmie decyzję, czy wobec mężczyzny zastosowane zostaną środki wolnościowe, czy skierowany zostanie wniosek o jego areszt.