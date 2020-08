We wtorek Ministerstwo Zdrowia potwierdziło w woj. świętokrzyskim 26 nowych zakażeń koronawirusem. Spośród nich 24 osoby to uczestnicy wesela, które odbyło się 18 lipca we Wrocieryżu.

W imprezie brało udział 147 osób. Wszyscy zostali przebadani, a zakażenie potwierdzono u 24 weselników. Dwie osoby są hospitalizowane w szpitalu w Starachowicach, pozostałe przebywają w izolacji domowej. W związku z tym na kwarantannie mamy też 255 osób, ale sytuacja jest rozwojowa, tych osób będzie przybywać – powiedział powiatowy inspektor sanitarny w Busku-Zdroju Krzysztof Socha.

Zapowiedział, że w piątek zostaną przeprowadzone badania osób, które przebywają na kwarantannie. Wyniki będą znane prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Zakażenie potwierdzono m.in. u dwóch urzędników z Pińczowa i Michałowa i kilku zakładów pracy z powiatu pińczowskiego.

Próbujemy opanować tę sytuację. W związku z tym, że na tym przyjęciu byli pracownicy dwóch urzędów – miejskiego w Pińczowie i gminy w Michałowie – w tych placówkach wszczęto dodatkowe procedury sanitarne. Budynki urzędów zostały zdezynfekowane, ograniczono bezpośrednie przyjęcia mieszkańców – dodał.

Połowa gości weselnych z okolic Pszczyny z koronawirusem

Do tej pory służby sanitarne wykryły 40 zakażeń wśród uczestników wesela, które odbyło się kilkanaście dni temu w powiecie pszczyńskim, a w którym uczestniczyło 80 gości. Wszyscy biesiadnicy są pod nadzorem sanepidu – poinformowała z kolei rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska.

Początkowo wirusa SARS-CoV-2 potwierdzono u 20 osób z tego wesela, ale liczba zarażonych nadal rośnie. W ubiegłym tygodniu było to łącznie najpierw 28 przypadków, a potem 33 przypadki. Teraz badania potwierdziły zakażenia kolejnych weselników. Zakażone są osoby z województw śląskiego, łódzkiego i małopolskiego i z Niemiec.

Służby sanitarne podejrzewają, że miejscem rozprzestrzeniania się koronawirusa mogła być także inna uroczystość weselna zorganizowana w ostatnim czasie w okolicach Pszczyny z udziałem blisko 140 osób. Początkowo wśród jej uczestników potwierdzono trzy zakażenia, jednak również w tym przypadku chorych na COVID-19 może być więcej. Trwa postępowanie epidemiologiczne. Na weselu bawili się m.in. goście z Niemiec i z Czech.