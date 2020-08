Polska jest pod wpływem tego wyżu, tylko na południowym wschodzie zaznacza się jeszcze wpływ zatoki niżowej z pofalowanym frontem atmosferycznym związanej z niżem znad Adriatyku. Przeważający obszar kraju jest w ciepłej i suchej masie powietrza, jedynie na południowym wschodzie zalega nieco wilgotniejsze powietrze.

Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 1006 hPa i będzie rosnąć.

W środę będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na południowym wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna od 21°C w Małopolsce i na Podkarpaciu do 26°C na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim, chłodniej na terenach podgórskich Karpat: od 15°C do 20°C. Wiatr na ogół słaby, zmienny, na południu przeważnie z kierunków północnych.

W nocy ze środy na czwartek pogodnie, tylko na terenach podgórskich Karpat zachmurzenie umiarkowane i duże i miejscami słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 8°C, 9°C na Mazurach, Suwalszczyźnie i w kotlinach sudeckich do 13°C, 14°C w centrum kraju i 17°C na Zamojszczyźnie. Wiatr słaby, głównie z kierunków wschodnich.

W czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu i południowym wschodzie miejscami wzrastające do dużego, aż do wystąpienia opadów deszczu. Temperatura maksymalna od 24°C do 28°C, na terenach podgórskich i lokalnie nad morzem 22°C, 23°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich.

W Warszawie w środę zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 24°C. Wiatr słaby, północny. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna 14°C. Wiatr słaby, północno-wschodni. W czwartek zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna 26°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni.