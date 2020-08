W związku z decyzją o areszcie wobec aktywisty LGBT Michała Sz. przedstawiającego się jako Małgorzata Sz. "Margot", w piątek po południu przed warszawską siedzibą Kampanii Przeciw Homofobii odbył się protest. Protestujący przeszli na Krakowskie Przedmieście, gdzie doszło do starć z policją - zaatakowany został m.in radiowóz. Policja zatrzymała łącznie 48 osób.

Rzeczywistość poraża. Nie będę dyskutowała z zasadnością przeprowadzania tych działań, zbyt mało wiem ale zdjęcia co do sposobu mówią same za siebie. Kilka miesięcy temu w USA dziesiątki tysięcy ludzi wyszło na ulicę wobec brutalności ich policjantów. Pokazano takie same sceny, jak te z wczoraj - napisała w sobotę obecnie radna Iwona Lewandowska.

Czy określenie "stróż prawa" ma jeszcze sens? Nie identyfikuję się z ludźmi w mundurach, którzy w taki sposób traktują innych ludzi. Bo to ludzie!! Warto być przyzwoitym. Zawsze!! Pracowaliśmy 25 lat na wizerunek Policji, w kilka lat zniszczyliście go zupełnie - zakończyła wpis emerytowana policjantka.