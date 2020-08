Zgłoszenie do centrali TOPR w Zakopanem dotarło około godz. 10:30.

W rejonie Doliny za Bramką przypadkowi turyści odnaleźli ciało wspinacza. Przybyli na miejsce zdarzenia ratownicy TOPR stwierdzili, że doszło do upadku z dużej wysokości, wskutek czego wspinacz poniósł śmierć na miejscu - relacjonował ratownik.

Nie było świadków samego zdarzenia, ale ratownicy przypuszczają, że do tragedii doszło w niedzielę w godzinach wczesnoporannych. Odnaleziony przy mężczyźnie sprzęt do wspinaczki świadczy o tym, że był on wykwalifikowanym alpinistą.

Policja ustala dane personalne mężczyzny, a śledczy wyjaśniają okoliczności zdarzenia.