Aktualnie poziom Olzy w mieście wynosi 251 cm. To o 21 cm więcej niż alarm. Do poziomu alarmowego zbliża się także Bobrówka.

Staszkiewicz zobowiązała miejski zarząd zarządzania kryzysowego do podjęcia niezbędnych czynności, które będą minimalizowały ewentualne wystąpienie zagrożeń.

Dotychczas w Cieszynie obowiązywało pogotowie przeciwpowodziowe, które burmistrz wprowadziła w środowe przedpołudnie.

Na Śląsku Cieszyńskim stan ostrzegawczy przekroczyły również Wisła w Wiśle Czarnem oraz na wodowskazach Ustroń-Obłaziec i Skoczów, a także Brennica w Górkach Wielkich.

W środę nad ranem synoptycy z IMGW w Krakowie wydali ostrzeżenie przed silnymi deszczami, które do końca dnia mogą wystąpić w powiatach bielskim, cieszyńskim, pszczyńskim i żywieckim, a także w Bielsku-Białej i Jastrzębiu-Zdroju. Spaść może do 60 mm deszczu, a lokalnie nawet do 70 mm. Mogą pojawić się burze. Taka sytuacja może doprowadzić do wezbrań wody w rzekach i przekroczenia stanów ostrzegawczych zlewni Małej Wisły oraz Soły.