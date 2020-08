48-latek został ukarany 500-złotowym mandatem za bezpodstawne wezwanie policji. Mężczyzna zadzwonił pod numer alarmowy i zgłosił, że "żona go bije”. Okazało się, że "wymyślił sobie to zgłoszenie, bo żona zabrała mu kartę bankomatową, by nie kupił sobie kolejnego piwa”.

Jak tłumaczył w czwartek podkom. Maciej Forecki z KPP w Złotowie (wielkopolskie), do zdarzenia doszło w środę późnym popołudniem. Reklama Oficer dyżurny złotowskiej policji otrzymał zgłoszenie od 48-letniego mieszkańca gminy Złotów, który powiadomił Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego, że jego agresywna żona wpadła w szał i rzuciła się na niego z pięściami. Ponadto mężczyzna dodał, że kobieta "bije go po głowie różnymi przedmiotami" – relacjonował Forecki. Zakupy bez maseczek? Cukiernia w Radzyminie na celowniku policji i sanepidu Zobacz również Dodał, że 48-latek przedstawił się z imienia i nazwiska, podał dokładny adres zamieszkania i czekał na przyjazd funkcjonariuszy. Kiedy na miejsce przyjechali złotowscy policjanci, okazało się, że przekazana przez zgłaszającego sytuacja nie miała miejsca. Mieszkaniec gminy Złotów wezwał policjantów w akcie zemsty za to, że małżonka zabrała mu kartę bankomatową, by nie kupił kolejnego piwa. Kobieta była kompletnie zaskoczona wizytą funkcjonariuszy - zaznaczył. Forecki wskazał, że 48-latek ostatecznie oświadczył, że "wymyślił sobie to zgłoszenie", ponieważ "był zły na małżonkę". Za bezpodstawne wezwanie policji 48-letni mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 złotych.