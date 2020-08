Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w zachodnich powiatach województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego, w całym województwie pomorskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim i opolskim, w zachodniej i centralnej części województwa mazowieckiego, w południowo-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, we wschodniej części województwa dolnośląskiego, a także w południowo-wschodniej Wielkopolsce. Temperatura maksymalna w dzień może wynieść od 30 do 32 st. C., zaś nocą od 17 do 19 st. C.

Z kolei jak podaje IMGW, ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują w województwie śląskim (bez południowych powiatów), małopolskim (również bez południowych powiatów) i w świętokrzyskim. Temperatura maksymalna w dzień może wynieść od 29 do 32 st. C., zaś nocą od 15 do 17 st. C.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

Natomiast ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

IMGW zaleca dużą ostrożność i śledzenie komunikatów o pogodzie.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca, aby w czasie upałów pić dużo niegazowanej wody, nosić nakrycie głowy, lekką i przewiewną odzież, ograniczyć przebywanie w pełnym słońcu i stosować kremy z filtrem UV. Sugeruje, aby nie wychodzić z domu bez potrzeby, a w ciągu dnia zamknąć i zasłonić okna.

RCB podkreśla, że przy wysokich temperaturach nie powinno się pić alkoholu, który odwadnia organizm. Nie wolno ponadto pozostawiać dzieci i zwierząt w samochodach. Zalecane jest także unikanie wysiłku fizycznego.