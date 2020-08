Przez Katowice przeszedł marsz nienawiści. Dziesięciokrotnie mniej liczebny niż nasza zeszłoponiedziałkowa demonstracja przeciw przemocy - napisał na Facebooku Marcin Musiał, autor śląskiego bloga literacko-politycznego.

Auschwitz nie spadło z nieba. To, co przyjść może, też nie spadnie. Dzisiaj w Katowicach odbyła się demonstracja "Stop LGBT - Nie oddamy im Polski" zorganizowana przez Nacjonalistyczny Śląsk. Krótkie, piętnastominutowe wydarzenie przepełnione było nienawiścią wobec osob nieheteroseksualnych.Jak najłatwiej wkurzyć polskiego faszystę? Wystarczy przejść w odległości kilkudziesięciu metrów od niego z... kolorowymi balonikami. Od razu zerwał się cały tłum, skandując i wymachując pięściami w stronę osób z balonikami - czytamy we wpisie Musiała.

Ostro podsumowało katowicką demonstrację Muzeum Auschwitz.

Na Twitterze napisało: Nazistowski gest nasycony jest nienawiścią. Użycie go w Polsce, gdzie ideologia niemieckiego nazizmu przyniosła tyle cierpienia, jest szczególnie bolesne. Do tego te straszne słowa pogardy. Dla człowieka. Nienawiść narasta stopniowo. Od gestów i słów.

W piątek w Katowicach zorganizowano trzy demonstracje. Uczestnicy jednej z nich solidaryzowali się z Białorusinami, druga była manifestacją solidarności ze środowiskami LGBT. Z kolei środowiska narodowe zorganizowały marsz anty-LGBT.

W trakcie ostatniego zgromadzenia – marszu narodowców - wylegitymowano prawie 30 osób, 6 z nich ukarano mandatami, sporządzono 2 wnioski do sądu o ukaranie. Na opublikowanych przez prasę zdjęciach z tej demonstracji widać, jak jeden z uczestników wykonuje gest nazistowskiego pozdrowienia.

Sprawę hajlowania ma ocenić prokuratura, do której trafią materiały z policji.