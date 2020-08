Jak podaje portal extrawalcz.pl, napastnik miał wyciągnąć broń i uderzyć nią 17-latka w głowę. Okazało się, że była to atrapa.

- W ostatnim czasie doszło do dwóch podobnych zdarzeń. 28-latek podejrzany jest o czyny z art. 157, par. 2 Kodeksu karnego, za co grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat. Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury. Prokurator postanowił zastosować środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego i zakazu zbliżania się do pokrzywdzonych na odległość mniejszą niż 50 metrów, podejrzany nie może się też z nimi kontaktować - poinformowała rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wałczu asp. Beata Budzyń.

Mężczyzna zeznał, że pobił nastolatków, bo nie podobał mu się kolor ich włosów - czytamy na stronie extrawalcz.pl.