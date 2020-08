Będziemy zmieniali zasady zarówno kwarantanny jak i izolacji. Dzisiaj po południu zostanie zaprezentowany pierwszy pakiet trzech lub dwóch rozporządzeń ministra zdrowia, który zmieni zarówno kwarantannę jak i izolację - zapowiedział na konferencji prasowej szef resortu zdrowia.

Zapowiedział, że okres kwarantanny zostanie skrócony do 10 dni. Mamy na to dowody z Norwegii, ale też z praktyki klinicznej, że taki okres izolacji jest bezpieczny i nie spowoduje wielkiego przyrostu ryzyka w stosunku do 14 dniowego okresu kwarantanny - podkreślił Niedzielski.

Kraska: Jeżeli sytuacja się nie zmieni, wprowadzimy obostrzenia dot. imprez rodzinnych

Jeśli nie będziemy przestrzegać zasad bezpieczeństwa na imprezach rodzinnych, będziemy musieli wprowadzić pewne obostrzenia; pracujemy nad tym i jeśli sytuacja się nie zmieni będziemy musieli podjąć tę decyzję - zapowiedział wiceszef resortu zdrowia w czwartek Waldemar Kraska.

Kraska podkreślał, że dynamika wzrostu zakażeń w poszczególnych powiatach potwierdza się zgodnie z prognozami resortu.

Wiceszef MZ apelował także o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa - dystansowania się, zakładania maseczek i używania środków dezynfekujących.

Bardzo bacznie przyglądamy się dużym imprezom rodzinnym - podkreślał Kraska.

Niestety, jeżeli nie będziemy przestrzegać na tych imprezach rodzinnych zasad, które obowiązują, będziemy zmuszeni pewne obostrzenia wprowadzić. My w tej chwili nad tym bardzo wytrwale pracujemy, jest to bardzo trudna decyzja, ale jeżeli się to nie zmieni, będziemy musieli ją podjąć i to w dość krótkim czasie - zapowiedział wiceszef resortu zdrowia.

Wiceszef MZ: Do piątku spotkania dyrektorów szkół z powiatowymi inspektorami sanitarnymi

Do piątku w całej Polsce mają odbyć się spotkania dyrektorów szkół z powiatowymi inspektorami sanitarnymi - poinformował w czwartek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Wiceszef MZ zaproponował też, by dyrektorzy szkół mieli bezpośredni kontakt z szefami lokalnych sanepidów.

Wczoraj, albo przedwczoraj nawet na spotkaniu w ministerstwie edukacji podjęliśmy decyzję, aby wszyscy powiatowi inspektorzy sanitarni spotkali się z dyrektorami szkół, żeby to było spotkanie twarzą w twarz, żeby te pytania, które na pewno pojawiają się, bo każda szkoła ma inną specyfikę, mimo że ramy i pewne reguły są już przedstawione, mogły być na tym forum wyjaśnione - powiedział Kraska na czwartkowej konferencji prasowej.

Według niego takie spotkania mają się odbyć w całym kraju do piątku.

Wiceminister zdrowia poinformował ponadto, iż zaproponował na spotkaniu w MEN, by dyrektorzy szkół dysponowali numerem telefonu komórkowego szefa lokalnego sanepidu, co miałoby ułatwić kontakt w razie zagrożenia epidemicznego na terenie placówki. Aby to nie odbywało się przez biurokrację sanepidu, tylko bezpośrednio między dyrektorem (szkoły) a dyrektorem miejscowej stacji sanitarnej - zaznaczył Kraska.

Kraska: 18 powiatów w strefach czerwonej i żółtej

W kategorii czerwonej znalazły się powiat nowotarski i Nowy Sącz, w województwie małopolskim. Powiat wieluński, łowicki i pajęczański; łowicki i pajęczański wchodzą ze strefy żółtej. Powiat lipski w woj. mazowieckim, powiat kolski w woj. wielkopolskim wchodzi z kategorii zielonej - mówił Kraska.

Jak dodał, w kategorii żółtej znalazły się: w woj. śląskim - powiat rybnicki (wcześniej był w kategorii czerwonej), kłobucki (wcześniej w zielonej). W woj. małopolskim - powiat tatrzański, nowosądecki (wcześniej w kategorii czerwonej). Ponadto powiat limanowski oraz Kraków wchodzą z kategorii zielonej.

W woj. podkarpackim na liście pozostaje powiat przemyski. Na Mazowszu powiat żuromiński wchodzi z kategorii zielonej.

Kraska dodał, że w woj. pomorskim na liście pojawił się powiat kartuski (wcześniej w kategorii zielonej). W woj. świętokrzyskim - powiat konecki (z kategorii zielonej). W woj. warmińsko-mazurskim - powiat bartoszycki (wcześniej w kategorii zielonej).

Łącznie mamy w obu kategoriach 18 powiatów - siedem w kategorii czerwonej i 11 - żółtej - podsumował Kraska.

Niedzielski: Rezygnujemy z testów na koniec kwarantanny i izolacji

Rezygnujemy z testów na obecność koronawirusa na koniec kwarantanny i izolacji - poinformował podczas czwartkowej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.

Poinformował też, że kwarantanna zostanie skrócona do 10 dni. Drugim novum w przypadku kwarantanny będzie rezygnacja z prowadzenia testów - powiedział.

Jego zdaniem, "testy są ważnym zagadnieniem, w kontekście przygotowania do drugiej fali pandemii". Do tego, co wydarzy się we wrześniu, do potencjalnie zwiększonej liczby zachorowań musimy mieć przygotowaną infrastrukturę, aby wykonywać (testy - PAP), tam gdzie one są niezbędne - dodał.

Jak mówił, druga grupa zmian dotyczy izolacji. Najważniejszą zmianą będzie wprowadzenie standardu Międzynarodowej Organizacji Zdrowia WHO, czyli skrócenie okresu izolacji do 10 dni po teście, który wykazał wynik pozytywny, i niekończenia tej izolacji koniecznością testowania - poinformował.

Krajowy konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych prof. Andrzej Horban wyjaśnił, że "osoby, które są na kwarantannie, czyli miały jakąś styczność (z osobą zakażoną - PAP), a nie miały objawów klinicznych, praktycznie będą zwalniane z kwarantanny automatycznie. Dodał, że natomiast osoby, które będą miały objawy, będą musiały skontaktować się z lekarzem, prawdopodobnie będzie to lekarz POZ.

Jeśli chodzi o pacjentów, którzy są chorzy i rozpoznani, to izolowaniem i zwalnianiem z izolacji zajmują się lekarze chorób zakaźnych lub w szpitalach jednoimiennych. Jeżeli ktoś nie ma objawów klinicznych lub ma bardzo mało nasilone, to jest właściwie zwalniany po 10 minimum 13 dniach od wystąpienia objawów - powiedział.

Jak dodał, wdrożenie nowych zasad testowania pozwoli "skierować większość sił i środków testowania na osoby, które powinny być testowane, ponieważ na obecnym etapie epidemii taktyka jest bardzo prosta - testujemy osobę z objawami klinicznymi, które sugerują COVID, i testujemy ludzi w opracowywaniu ogniska (zakażeń - PAP) wokół nich".