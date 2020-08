Reklama

ostrzegające przed silnym deszczem, porywistym wiatrem i burzami z gradem.- wskazał minister. Jak dodał, Polacy otrzymują też SMS-y z informacją o grożącym niebezpieczeństwie.. Dopytywany czy rząd jest gotowy do udzielenia pomocy finansowej jeśli będzie taka potrzeba odparł, że "wielokrotnie to pokazaliśmy, że rząd nie będzie się uchylał od pomocy w sytuacji, w której człowiek nie może z tym sam sobie poradzić". przed burzami z gradem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w niedzielę dla woj. opolskiego oraz zachodniej części woj. śląskiego. Na tym terenie IMGW prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu od 30 mm do 40 mm oraz porywami wiatru do 120 km/h. Miejscami możliwy jest także grad. przed burzami z gradem dotyczy północnej części woj. mazowieckiego, wschodniej części woj. łódzkiego, zachodniej części woj. świętokrzyskiego, zachodniej części woj. małopolskiego, wschodniej części woj. śląskiego oraz części woj. lubelskiego. W tych regionach prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 40 mm oraz porywami wiatru do 100 km/h. Tutaj również może pojawić się grad. przed silnym deszczem z burzami i burzami z gradem IMGW wydał natomiast dla woj. kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego, północnej części woj. mazowieckie i północnej części woj. lubelskiego. W tych miejscach IMGW prognozuje wystąpienie burz z silnymi opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, a lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Od 1 września Węgry zamkną granice przed cudzoziemcami- przekazał.- wskazał rzecznik WOT.

Pogoda w poniedziałek i wtorek

W poniedziałek Polska będzie w strefie chłodnego frontu atmosferycznego, związanego z niżem, którego ośrodek znad Mazur będzie stopniowo odsuwał się nad Litwę i Estonię. Od południowego zachodu powoli rozbuduje się klin wysokiego ciśnienia. Nad Polskę z północnego zachodu będzie napływało chłodniejsze powietrze polarne morskie, jedynie początkowo na krańcach wschodnich kraju jeszcze będzie zalegała gorąca, zwrotnikowa masa powietrza.

Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 999 hPa i będzie rosło.

W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Rano na północnym wschodzie, a po południu na północy i zachodzie przelotne opady deszczu i lokalnie burze. Temperatura maksymalna od 16 st. na północnym wschodzie, około 20 st. na zachodzie i w centrum do 27 st. na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny, okresami porywisty, zachodni, nad morzem północno-zachodni. Porywy wiatru na ogół do 60 km/h, w burzach i w rejonach podgórskich do 65 km/h, wysoko w Tatrach do 110 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami, poza Mazurami i Podlasiem, przelotne opady deszczu. W Małopolsce, na Śląsku i na Kielecczyźnie opady o umiarkowanym i silnym natężeniu. Prognozowana suma opadów do 40 mm. Rano na Warmii, Mazurach i Podlasiu mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 8 st. na Suwalszczyźnie i północy Wielkopolski, około 12 st. w centrum i nad morzem do 16 st. na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu okresami porywisty, północny i północno-wschodni.

We wtorek w północnej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i miejscami możliwe słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie całkowite i opady deszczu, okresami o umiarkowanym natężeniu. Prognozowana suma opadów w województwach: śląskim, małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim do 30 mm. Temperatura maksymalna od 12 st. na Śląsku, około 16 st. w centrum i na wschodzie do 21 st., 22 st. na Podkarpaciu i Pomorzu Zachodnim. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, na południu kraju w porywach do 65 km/h, północno-wschodni.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna 20 st. Wiatr początkowo umiarkowany i dość silny oraz porywisty, w ciągu dnia słabnący, zachodni.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu. Temperatura minimalna 12 st. Wiatr słaby, północno-wschodni.

We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Po południu opady deszczu. Temperatura maksymalna 16 st. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i wschodni.