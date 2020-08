Najgroźniejsza sytuacja niedzielnego popołudnia i wieczora będzie w pasie od województwa opolskiego, śląskiego, łódzkiego, po Mazowieckie. Zostało tutaj wydane ostrzeżenie trzeciego stopnia i istnieje zagrożenie burz z gradem z porywami wiatru do 120 km/h oraz zagrożenie pojawienia się trąb powietrznych - poinformował.

Reklama

Jak dodał, zagrożenie obowiązuje od godz. 17 do godzin nocnych - ok. 1-2 - i wówczas burze będą wygasać. Zagrożenie związane jest z przemieszczającym się frontem, który przez te województwa będzie się przemieszczał w kierunku południowo-wschodnim - podkreślił.

Za frontem znajduje się strefa opadów ciągłych i tutaj opady deszczu w całej zachodniej Polsce będą prognozowane do 50 mm, a ostrzeżenie obowiązuje również cały poniedziałek - mówił.

Przed tym frontem, który przemieszcza się na południowy wschód, znajduje się masa powietrza zwrotnikowego, gorącego, wilgotego; to jest województwo podkarpackie i tam zanotowaliśmy w niedzielę temperatury ponad 33,8 st. C i tam jest wydane ostrzeżenie przed upałami - dodał.

Ponadto wydano ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia prawie na całą Polskę - oprócz Pomorza i południowo-wschodniej części kraju. Przewidywane są gwałtowne wzrosty stanu wody. Raczej nie przewidujemy gwałtownych skoków i przekroczenia stanów ostrzegawczych, alarmowych. Jeśli tak, to tylko punktowo - przekazał.

Jak przypomniał w komunikacie płk Pietrzak synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali w niedzielę ostrzeżenia trzeciego, drugiego i pierwszego stopnia. Czerwony alarm ogłoszony został na Opolszczyźnie, Śląsku i Ziemi Łódzkiej. Wiatr w porywach może osiągać tam nawet 120 km na godzinę - zaznaczył.

Z kolei Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało na niedzielne popołudnie i noc alerty bezpieczeństwa dotyczące bardzo silnego wiatru i burz z gradem dla województw: mazowieckiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego, powiatów centralnych i zachodnich świętokrzyskiego, powiatów centralnych i północno-zachodnich małopolskiego oraz powiatów zachodnich i północnych lubelskiego.

Mając na uwadze powyższe ostrzeżenia w Wojskach Obrony Terytorialnej podwyższony został alert gotowości brygad w pasie możliwych do wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Żołnierze brygad: śląskiej, małopolskiej, świętokrzyskiej, dwóch mazowieckich oraz łódzkiej od godz. 12 pozostają w 6-godzinnej gotowości do natychmiastowego stawiennictwa - zaznaczył płk Pietrzak.

Dodał ponadto, że w brygadach wielkopolskiej, lubelskiej, podkarpackiej, podlaskiej i dolnośląskiej podwyższona została gotowość pododdziałów logistycznych oraz obsług pomp, agregatów prądotwórczych i agregatów oświetleniowych. Siły te będą utrzymywane w gotowości do wsparcia Państwowej Straży Pożarnej i innych zaangażowanych instytucji na wniosek wojewody - przekazał.

Żołnierze brygad objętych alertem powinni skorygować swoje plany, powiadomić pracodawców, sprawdzić środki łączności i przejrzeć wyposażenie. Podobnie jak w poprzednich tego typu sytuacjach, ze stawiennictwa zwolnieni są druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz osoby bezpośrednio dotknięte skutkami kataklizmu - wskazał rzecznik WOT.

Pogoda w poniedziałek i wtorek

W poniedziałek Polska będzie w strefie chłodnego frontu atmosferycznego, związanego z niżem, którego ośrodek znad Mazur będzie stopniowo odsuwał się nad Litwę i Estonię. Od południowego zachodu powoli rozbuduje się klin wysokiego ciśnienia. Nad Polskę z północnego zachodu będzie napływało chłodniejsze powietrze polarne morskie, jedynie początkowo na krańcach wschodnich kraju jeszcze będzie zalegała gorąca, zwrotnikowa masa powietrza.

Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 999 hPa i będzie rosło.

W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Rano na północnym wschodzie, a po południu na północy i zachodzie przelotne opady deszczu i lokalnie burze. Temperatura maksymalna od 16 st. na północnym wschodzie, około 20 st. na zachodzie i w centrum do 27 st. na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny, okresami porywisty, zachodni, nad morzem północno-zachodni. Porywy wiatru na ogół do 60 km/h, w burzach i w rejonach podgórskich do 65 km/h, wysoko w Tatrach do 110 km/h.

Reklama

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami, poza Mazurami i Podlasiem, przelotne opady deszczu. W Małopolsce, na Śląsku i na Kielecczyźnie opady o umiarkowanym i silnym natężeniu. Prognozowana suma opadów do 40 mm. Rano na Warmii, Mazurach i Podlasiu mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 8 st. na Suwalszczyźnie i północy Wielkopolski, około 12 st. w centrum i nad morzem do 16 st. na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu okresami porywisty, północny i północno-wschodni.

We wtorek w północnej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i miejscami możliwe słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie całkowite i opady deszczu, okresami o umiarkowanym natężeniu. Prognozowana suma opadów w województwach: śląskim, małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim do 30 mm. Temperatura maksymalna od 12 st. na Śląsku, około 16 st. w centrum i na wschodzie do 21 st., 22 st. na Podkarpaciu i Pomorzu Zachodnim. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, na południu kraju w porywach do 65 km/h, północno-wschodni.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna 20 st. Wiatr początkowo umiarkowany i dość silny oraz porywisty, w ciągu dnia słabnący, zachodni.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu. Temperatura minimalna 12 st. Wiatr słaby, północno-wschodni.

We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Po południu opady deszczu. Temperatura maksymalna 16 st. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i wschodni.