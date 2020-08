IMGW wydał w niedzielę dla dziewięciu województw alerty ostrzegające przed silnym deszczem, porywistym wiatrem i burzami z gradem.

Tuż po godzinie 17 przez całą Polskę zaczęły przechodzić gwałtowne ulewy i burze z gradem.

W sieci można było znaleźć nagrania i relacje internautów. "Buza stulecia" - tak jedna z internautek określiła to, co działo się w Łodzi.

W tej chwili grzmi między innymi w rejonie Łodzi, Skierniewic, Drobina czy Raciąża.

Zagrożenie obowiązuje od godz. 17 do godzin nocnych - ok. 1-2 - i wówczas burze będą wygasać.

Alert trzeciego stopnia przed burzami z gradem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w niedzielę dla woj. opolskiego oraz zachodniej części woj. śląskiego. Na tym terenie IMGW prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu od 30 mm do 40 mm oraz porywami wiatru do 120 km/h. Miejscami możliwy jest także grad.

Alert drugiego stopnia przed burzami z gradem dotyczy północnej części woj. mazowieckiego, wschodniej części woj. łódzkiego, zachodniej części woj. świętokrzyskiego, zachodniej części woj. małopolskiego, wschodniej części woj. śląskiego oraz części woj. lubelskiego. W tych regionach prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 40 mm oraz porywami wiatru do 100 km/h. Tutaj również może pojawić się grad.

Alerty pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami i burzami z gradem IMGW wydał natomiast dla woj. kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego, północnej części woj. mazowieckie i północnej części woj. lubelskiego. W tych miejscach IMGW prognozuje wystąpienie burz z silnymi opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, a lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h.