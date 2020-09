Jak podaje "SE" rodzice czekali godzinę na odprowadzenie dziecka do przedszkola. - 40 minut stania w kolejce, żeby zaprowadzić dziecko do przedszkola. Paranoja covidowa. Więcej dzieci zachoruje zimą od tego czekania przed budynkiem niż na jakiś COVID - mówi jeden z rodziców.

1 września 2020 roku to powrót do szkół i przedszkoli. Wiele placówek ze względów bezpieczeństwa i obowiązujących nakazów, nie może wpuścić zbyt wiele osób naraz do środka. W niektórych przypadkach zalecane jest nawet wchodzenie pojedynczo.