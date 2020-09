Film, na którym kobieta chodzi po sklepie z majtkami na twarzy, zamiast w maseczce, podbija internet.

Znajduję się w Pile, w sklepie Leroy. Nie zostałam wpuszczona do sklepu tylko dlatego, że nie posiadam żadnego zasłonięcia twarzy. Takowe zasłonięcie twarzy posiadam. Nie liczy się materiał, nie liczy się w jaki sposób będzie zakryta twarz. Ma twarz być zakryta, więc w taki o to sposób na teren sklepu zostałam wpuszczona - mówi pani Agata po wejściu do Leroy Merlin.

Co na to sanepid?

.Jeśli ta pani chciała, to włożyła majtki. Wytyczne są takie, że muszą być zasłonięte usta oraz nos. A skoro dopuszczalne jest zasłonięcie ich szalikiem, bandaną czy chustą, to chociaż można się śmiać, to mogą być też zasłonięte majtkami. Czym różnią się majtki od np. szalika? – mówiła w rozmowie z serwisem polskatimes.pl Cyryla Staszewska, rzecznik sanepidu w Poznaniu.

Jeśli ktoś chce zakładać majtki do zasłonięcia twarzy, to może, bo faktycznie będzie miał ją zasłoniętą, zgodnie z wytycznymi – dodała.