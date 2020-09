To 27-letni mieszkaniec Sosnowca. Policja opublikowała wcześniej jego portret pamięciowy. Podkomisarz Kepper dodała, że trwają właśnie czynności z jego udziałem, a ustalenia poczynione co do wydarzeń mających miejsce w nocy z piątku na sobotę powinny być znane wczesnym popołudniem. Według relacji dziewczyny pobitego 20-latka w mediach społecznościowych, stanął on w obronie innego pasażera, atakowanego słownie na tle homofobicznym. Policja nie potwierdziła dotąd, że incydent miał właśnie takie podłoże.

Reklama

Jak poinformowała podkomisarz Kepper, prowadzący sprawę policjanci nawiązali już także kontakt z tym młodym mężczyzną, który był pierwotnym celem ataku. Dysponujemy też wieloma relacjami świadków, którzy zgłosili się po informacjach w mediach" – dodała. O pomoc w tej sprawie zwrócił się też do mieszkańców na swoim profilu w portalu społecznościowym prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, zwracając uwagę na prawdopodobnie homofobiczne podłoże ataku."Sprawą już się zajęliśmy. Autobus nie należał do PKM Sosnowiec. Na zlecenie ZTM kurs realizował prywatny przewoźnik. Sprawdzamy nagrania z monitoringu miejskiego, ale Was proszę o pomoc – apelował we wtorek prezydent Sosnowca.