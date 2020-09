W czwartek w kraju zachmurzenie umiarkowane, na północy duże, jedynie na południowym wschodzie małe. Okresami, głównie na północy i zachodzie kraju, przelotne opady deszczu. Na północy możliwe również burze i tam prognozowana suma opadów do 15 mm. Przelotny deszcz możliwy także w Tatrach. Temperatura maksymalna od 16 st. do 21 st. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny i porywisty, zachodni i południowo-zachodni. W Sudetach w porywy do 60 km/h. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie w zachodniej połowie kraju zachmurzenie duże i tam w drugiej połowie nocy opady deszczu. Nad ranem miejscami we wschodniej połowie kraju mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 8 st. na wschodzie do 14 st. na zachodzie kraju; cieplej na wybrzeżu: do 15 st.; w kotlinach górskich od 5 st. do 7 st. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny i tam okresami porywisty, południowo-zachodni. W Sudetach porywy do 90 km/h.

W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz przelotne opady deszczu, jedynie na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 18 st. do 23 st., nieco chłodniej w kotlinach górskich: do 17 st. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu i kotlinach sudeckich okresami dość silny i porywisty, południowo-zachodni i zachodni. W Sudetach porywy do 75 km/h.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie początkowo małe i umiarkowane, później wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna 19 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

W nocy zachmurzenie przeważnie małe. Temperatura minimalna 10 st. Wiatr słaby, południowo-zachodni.

W piątek w stolicy zachmurzenie początkowo małe, później wzrastające do umiarkowanego i dużego i wtedy możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 20 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.