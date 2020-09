Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1008 hPa i powoli będzie spadać.

W piątek w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami z przelotnymi opadami deszczu, jedynie na południowym wschodzie zachmurzenie umiarkowane i tam bez opadów. Temperatura maksymalna od 19 do 23 st., chłodniej w kotlinach górskich do 17 st. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-zachodni i zachodni.

W nocy na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu. Jedynie w pasie województw południowych zachmurzenie małe i umiarkowane i tam bez opadów. Nad ranem na północnym wschodzie mgła ograniczająca widzialność do 500 m. Temperatura minimalna od 12 do 15 st., nieco chłodniej w górach od 8 do 10 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy.

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, jedynie na krańcach południowo-wschodnich małe. Przelotne opady deszczu. Od Dolnego Śląska przez Mazowsze po Podlasie burze, lokalnie możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz lub w silnym opadzie przelotnym do 20 mm. Temperatura maksymalna od 17 do 18 st. nad morzem, od 19 do 23 st. w pasie od Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę, po Podlasie, od 24 do 25 st. w centrum i około 28 st. na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy do 65 km/h.

W piątek w Warszawie zachmurzenie początkowo małe, około południa wzrastające do umiarkowanego i dużego, po południu możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 21 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Temperatura minimalna 15 st. Wiatr słaby, południowo-zachodni.

W sobotę w stolicy zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, po południu możliwa burza. Prognozowana suma opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna 24 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy do 65 km/h.