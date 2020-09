Prezes PiS uczestniczy w Toruniu w corocznym spotkaniu środowisk Radia Maryja i Telewizji Trwam, którego częścią była uroczystość w Parku Pamięci Narodowej upamiętniająca obywateli Ukrainy ratujących Polaków podczas rzezi wołyńskiej.

Podczas swojego wystąpienia Kaczyński mówił, że wielkie podziękowania należą się ojcu Tadeuszowi Rydzykowi i ojcom redemptorystom oraz wszystkim, który 30 lat temu podjęli się budowy tego niezwykłego dzieła.

Chciałbym podziękować ojcu dyrektorowi, ojcom redemptorystom, tym wszystkim, którzy podjęli się przed prawie 30 już laty, tego niezwykłego dzieła. Wydawało się beznadziejnego, ale jednak nie tylko nie beznadziejnego, ale przynoszącego sukces, budującego nasze trwanie i nasze przetrwanie, naszą przyszłość w trudnym czasie, w którym będziemy musimy przeciwstawić się i już się przeciwstawiamy ofensywie zła, innego zła niż to sprzed kilkudziesięciu lat, ale też groźnego, też godzącego w same fundamenty tego, co stanowi o człowieku, co stanowi – tu zacytuję mojego śp. brata - o cywilizacji najbardziej życzliwej człowiekowi ze wszystkich cywilizacji w dziejach, cywilizacji chrześcijańskiej - mówił prezes PiS.

Trzeba dziękować, trzeba się w pas kłaniać ojcu dyrektorowi i tym wszystkim ojcom i tym wszystkim ludziom, którzy to niezwykłe dzieło wspierają. Ja to czynię w imieniu mojej partii, ja to czynię w imieniu tych wszystkich, którzy nas poparli w ostatnich wyborach, czyli w imieniu milionów Polaków, którzy są wdzięczni za to, że jest w Polsce taka ciągle rozszerzana, rozbudowywana instytucja, niezwykła, łącząca to wszystko, co wiąże się z nauką Chrystusa z działaniem w realnym życiu społecznym, które naprawdę buduje od fundamentów aż po same szczyty - kontynuował.

Tablice pamięci znajdują się w wyodrębnionej części otwartego przed miesiącem Parku Pamięci Narodowej "Zachowali się jak trzeba". Na dwóch tablicach upamiętniono ok. 300 osób zamordowanych w latach 1943-1945 za pomoc Polakom i sprzeciw wobec ludobójstwa Polaków na Wołyniu.