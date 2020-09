Strategia zakłada, że na badania covidowe pacjentów wysyłają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. Wcześniej robiły to tylko sanepid i szpitale. Po pierwszych informacjach o tej zmianie telefony w przychodniach zamieniły się w "koronawirus-call center”. Wątpliwości jest wiele. Bo logiczna w założeniach strategia rozbija się o szczegóły.

Reklama

Nowością jest to, że skierowanie na test wystawia lekarz rodzinny po osobistym zbadaniu pacjenta. Pytanie, co ma zrobić chory, który będzie miał wynik dodatni? Czy opiekę nad nim wciąż sprawuje lekarz rodziny czy przejmuje ją szpital? Jeśli szpital, to jak ma się do niego dostać? Kto kieruje go na kwarantannę domową? Na razie MZ unika jednoznacznych odpowiedzi, przekazując sprzeczne informacje.

Szef Porozumienia Zielonogórskiego Jacek Krajewski strategię określa ostro: rosyjska ruletka. Obawia się, że przychodnie POZ staną się ogniskami choroby, co sparaliżuje pracę placówek, które dotąd zajmowały się m.in. osobami z cukrzycą, astmą, chorymi kardiologicznie, starszymi, w ciąży. Obawy dotyczą też bezpieczeństwa lekarzy POZ, z których ok. 40 proc. jest w wieku emerytalnym.

Resort zaleca "standardową organizację, która ma nie dopuścić do kontaktów między pacjentami”. I twierdzi, że nie wymaga to dodatkowych środków, bo "już dziś przychodnie mają wydzielone trakty dla osób chorych i zdrowych”. Lekarze ripostują: jest wiele placówek, które takich możliwości technicznych nie mają.

Jak wynika z naszych informacji, żeby do paraliżu nie doszło, jeszcze w czerwcu GIS poluzował przepisy: nie zamyka się placówki, jeśli kontakt z zakażonym był przelotny, np. na korytarzu i krótszy niż 15 minut.

Resort rozwiązał też techniczny problem wystawiania skierowań – lekarze mogą to zrobić dzięki zakładce, która pojawiła się w aplikacji gabinet.gov.pl. W teorii zlecenia będą widziały wszystkie laboratoria i mobilne punkty wymazowe, więc wystarczy, że pacjent zgłosi się do nich z dowodem osobistym. Lekarze boją się jednak, czy system wytrzyma logowanie kilkudziesięciu tysięcy osób dziennie. Przypominają, że już teraz przy wypisywaniu e-recept i e-zwolnień bywa zawodny.

CZYTAJ WIĘCEJ W PONIEDZIAŁKOWYM WYDANIU DGP