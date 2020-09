Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hPa i będzie spadać.

Reklama

W środę będzie zachmurzenie umiarkowane i duże, na południu kraju małe i umiarkowane. Na północnym zachodzie i północy, a zwłaszcza późnym popołudniem nad morzem, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19°C, 20°C na północy, do 22°C, 23°C w centrum i 25°C, 26°C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy i północnym wschodzie okresami porywisty, a nad morzem także dość silny, w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

W nocy ze środy na czwartek na północnym zachodzie zachmurzenie duże, w drugiej połowie nocy z większymi przejaśnieniami; przelotne opady deszczu, początkowo możliwe burze, zwłaszcza nad morzem. Na pozostałym obszarze stopniowy wzrost zachmurzenia od małego i umiarkowanego do dużego, postępujące od północnego zachodu opady deszczu. Tylko na południowym wschodzie kraju do końca nocy pogodnie. Temperatura minimalna w pasie od Dolnego Śląska po Podlasie od 13°C do 16°C, na północnym zachodzie i południowym wschodzie od 11°C do 14°C, a w obszarach podgórskich od 8°C do 11°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, w północnej połowie kraju porywisty, południowo-zachodni skręcający na zachodni i północno-zachodni. Porywy wiatru w północnych województwach do 60 km/h, nad morzem do 65 km/h, a wysoko w górach do 70 km/h.

W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, zwłaszcza na północy, wschodzie i południu kraju. Temperatura maksymalna od 16°C, 18°C na północy i w rejonach podgórskich, do 21°C, 23°C na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany, na północy okresami dość silny, w całym kraju porywisty, północno-zachodni i zachodni. Porywy wiatru w województwach północnych i wysoko w górach do 60 km/h.

W Warszawie w środę zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Temperatura maksymalna 21°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. W drugiej części nocy przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 15°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni i zachodni.

W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 19°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, zachodni i północno-zachodni.