Policja informuje, że 14-latka wyszła w poniedziałek z domu około godz. 8.15 do szkoły. Do tej pory nie powróciła do domu, a także nie nawiązała kontaktu z rodziną.

Z ustaleń policji wynika, że dziewczyna udała się pociągiem do Bolesławca, gdzie na stacji spotkała się z nieznanym mężczyzną. Policja opublikowała jego wizerunek i podejrzewa, że mężczyzna może mieć związek z zaginięciem 14-letniej Roksany.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim proszą o pomoc w ustaleniu personaliów mężczyzny a także w ustaleniu miejsca pobytu 14-latki.