Według stanu na niedzielę, we włocławskim szpitalu zakażenie koronawirusem stwierdzono u 35 osób - 14 pacjentów i 21 pracowników.

Niestety, badania wykazały, że zakażonych jest kolejnych 11 osób - 10 pacjentów i jeden pracownik, a więc łącznie 46 osób. Spośród 13 pacjentów II Oddziału Chorób Wewnętrznych, którzy jeszcze w piątek wieczorem zostali przewiezieni do jednoimiennego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu, jedna osoba zmarła. To kobieta w podeszłym wieku, która była w poważnym stanie ze względu na inne schorzenia - powiedział Mól.

Wszyscy pacjenci przewiezieni z Włocławka do Grudziądza są w poważnym stanie ze względu na choroby współistniejące.

Dyrekcja szpitala wcześniej zdecydowała też o przetransportowaniu 12 pacjentów z wynikami negatywnymi do innych szpitali ze względu na to, że przebywały ponad 48 godzin z osobami zakażonymi. Do Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy przewieziono sześciu pacjentów, a do Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy i Nowego Szpitala w Świeciu — po trzech.

Nowe ognisko koronawirusa stwierdzono w Szpitalu Powiatowym w Chełmży. Zakażonych jest osiem osób — pięć pacjentów i trzech pracowników lecznicy. Trzech zakażonych pacjentów zostało przewiezionych do innych placówek — dwóch do Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu i jeden do Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, a dwie osoby zostały poddane kwarantannie domowej.

Kierownictwo szpitala w Chełmży ze względu na zakażenia wstrzymało przyjęcia na oddział wewnętrzny.