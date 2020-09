Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1012 hPa i będzie spadać.

W sobotę pogodnie. Temperatura maksymalna od 17 st. C na północy kraju do 21 st. C na zachodzie i południowym zachodzie, w dolinach karpackich około 16 st. C. Wiatr przeważnie słaby, zmienny.

W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 200 m, lokalnie do 100 m. Temperatura minimalna od 3 st. C do 8 st. C, w pasie nadmorskim od 9 st. C do 11 st. C, miejscami w obszarach podgórskich około 2 st. C. Wiatr słaby, zmienny.

W niedzielę słonecznie. Temperatura maksymalna od 17 st. C, 18 st. C na północy kraju i w dolinach górskich do 22 st. C na południowym zachodzie i zachodzie. Wiatr słaby, zmienny lub z kierunków wschodnich.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 19 st. C. Wiatr słaby, zmienny. W nocy pogodnie. Temperatura minimalna 6 st. C. Wiatr słaby, wschodni. W niedzielę w stolicy zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 20 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni.