Z informacji, do których dotarł portal OKO.press wynika, że Centrum Ochrony Praw Chrześcijan, założone przez ojca Tadeusza Rydzyka, otrzyma miliony złotych dotacji. Pieniądze mają pochodzić z Funduszu Sprawiedliwości i zostać przekazane do końca 2023 roku. Okazuje się, że do sierpnia na konto organizacji wpłynęło już ponad milion złotych.

Centrum Ochrony Praw Chrześcijan zostało powołane przez Fundację Lux Veritatis. Jej prezesem jest ojciec Rydzyk. Działalność centrum rozpoczęło w maju 2020 roku. Reklama Z informacji, do których dotarli dziennikarze OKO.press wynika, że organizacja ta już otrzymała dostaję z Funduszu Sprawiedliwości, którym zarządza Zbigniew Ziobro. Pieniądze trafiły w ramach V konkursu na „przeciwdziałanie przyczynom przestępczości na lata 2020-2023”. Kwota, jaka trafiła na konto centrum, wynosi 14 mln złotych. Konkurs miał bardzo konkretną tematykę i była nim obrona wiary oraz moralności. Kaczyński w Toruniu: Trzeba się w pas kłaniać ojcu Rydzykowi Zobacz również OKO.press donosi, że Lux Veritas wyceniła działania COPC na siedem milionów złotych. Nie wiadomo jednak, jaką kwotę otrzymała z resortu sprawiedliwości na lata 2020-2023. Portal podaje, że do 19 sierpnia 2020 roku na konto centrum wpłynęło już ponad milion złotych. Na stronie projektu można przeczytać, że misją tworzonego Centrum Ochrony Praw Chrześcijan jest ochrona praw chrześcijan oraz przeciwdziałanie przyczynom prześladowania ze względu na przynależność wyznaniową. Oprócz strony internetowej, działa także profil na Facebooku. Zgodnie z regulaminem konkursu pieniądze wypłacane są w kwartalnych transzach. Kwota, jaka traf w ręce ojca Rydzyka, jak stwierdza OKO.press może być wielomilionowa.