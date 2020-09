"Nie może być przyzwolenia na takie traktowanie Polski i Polaków. Zachęcam innych europosłów do podpisania się pod interpelacją" - napisała Szydło.

Interpelacja Waszczykowskiego dotyczy iluminacji na fasadzie budynku Komisji Europejskiej w Brukseli, gdzie polskie godło przedstawiono na tęczowym tle, a czerwień zastąpiono kolorami tęczy.

Wszystko zaczęło się od sprzeciwu brukselskich władz wobec polskich "stref wolnych od LGBT". Unijna Komisarz ds. Równości, Helena Dalli spotkała się z przedstawicielami organizacji All Out i Kampanii Przeciw Homofobii, aby przyjąć petycję z 300 tys. podpisami, wzywającą unijne instytucje do podjęcia konkretnych działań ws. homofobii w Polsce.

Na budynku głównej siedziby Komisji Europejskiej w Brukseli odbyła się projekcja organizowana przez All Out przy wsparciu KPH. Na fasadzie pojawiły się hasła w języku angielskim i polskim wzywające instytucje unijne do podjęcia działań mających na celu zatrzymanie w Polsce procederu homofobicznych uchwał samorządowych znanego medialnie jako "strefy wolne od LGBT".

Tęczowa iluminacja, spotkanie z unijną Komisarz ds. Równości Heleną Dalli oraz petycja "We are under attack in Poland” to podejmowane przez Kampanię Przeciw Homofobii działania, które mają na celu zmobilizować europejskie instytucje do podjęcia konkretnych działań ws. stref wolnych od LGBT i homofobicznej nagonki w Polsce - przekazali przedstawiciele KPH.

Czas, aby Komisja Europejska i Rada Europejska stanęły na wysokości zadania i wypełnili swój obowiązek obrony wspólnych wartości UE zapisanych w Traktacie o Unii Europejskiej poprzez włączenie kwestii naruszeń praw podstawowych w procedurę art. 7 Traktatu i uruchomienie procedury naruszeniowej w związku z tzw. strefami wolnymi od LGBT – stwierdza wicedyrektorka KPH, Mirosława Makuchowska.