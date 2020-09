Jak podaje tvn24.pl w poniedziałek trzy amerykańskie bombowce sił powietrznych USA eskortowane przez ukraińskie myśliwce przeleciały przez przestrzeń powietrzną Ukrainy - poinformowało 15 września dowództwo sił powietrznych w Kijowie.

W komunikacie ukraińskiej armii zaznaczono, że takie patrole będą miały regularny charakter z związku z tym, że "misje B-52 w przestrzeni powietrznej Ukrainy są częścią dawno zaplanowanego rozlokowania sześciu B-52 w bazie lotniczej Royal Air Force Fairford w Wielkiej Brytanii".

B-52 Stratofortress to amerykańskie bombowce strategiczne dalekiego zasięgu. Maszyny tego typu mają zasięg do 16 tysięcy kilometrów i zdolne są do przenoszenia do 30 ton bomb, w tym ładunków jądrowych. Brały udział m.in. w wojnie wietnamskiej i wojnie w Zatoce Perskiej.