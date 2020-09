Jedynie wschodnia oraz zachodnia część kontynentu jest w zasięgu wyżów. Polska jest pod wpływem niżu, którego ośrodek przemieszcza się znad wschodnich Niemiec, przez zachodnią Polskę nad Bałtyk oraz układu frontów atmosferycznych z nim związanych. Pozostaniemy w ciepłej masie powietrze, jedynie nad południowy zachód kraju napływać zacznie chłodniejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 987 hPa i będzie spadać.

W piątek w kraju na wschodzie i w centrum początkowo umiarkowane, później wzrastające do dużego, po południu miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie grad. Na zachodzie kraju zachmurzenie duże i całkowite z jednostajnymi opadami deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów skumulowanych (w czasie burz i w opadach ciągłych) do około 30 mm na północnym zachodzie do 15-20 na południu. Temperatura maksymalna od 16 st. C, 17 st. C na zachodzie; 20 st. C, 22 st. C w centrum, na północy i miejscami na południu; do 24 st. C, 26 st. C na wschodzie i północnym wschodzie kraju. Wiatr przeważnie umiarkowany, miejscami dość silny, na południowym zachodzie w porywach do 60 km/h, południowy i południowo-wschodni, jedynie na zachodzie skręcający na zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h, wysoko w górach porywy do 90 km/h.

W nocy zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu, na południu kraju miejscami o natężeniu umiarkowanym. W szczytowych partiach Sudetów nad ranem również opady deszczu ze śniegiem. W centrum i na wschodzie kraju miejscami około północy zanikające burze. Przejściowo jedynie na Dolnym Śląsku przy większych przejaśnieniach, lokalne mgły ograniczające widzialność do 500 m. Temperatura minimalna od 7 st. C, 10 st. C na zachodzie i w kotlinach górskich, 12 st. C, 13 st. C w centrum do 16 st. C, 17 st. C na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie południowo-wschodni, w centrum i na zachodzie północno-zachodni i północny. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h, wysoko w górach do 80 km/h.

W sobotę w całym kraju zachmurzenie duże, po południu miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie grad. Na zachodzie kraju opady deszczu o charakterze ciągłym, miejscami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów do około 25 mm na północnym zachodzie i zachodzie do około 20 mm na wschodzie. Temperatura maksymalna od 12 st. C, 15 st. C na zachodzie; 17 st. C, 21 st. C w centrum, do 22 st. C, 23 st. C na wschodzie. Wiatr przeważnie umiarkowany, miejscami dość silny, w większości kraju okresami porywisty jedynie na północnym zachodzie w porywach do 55 km/h, w dalszym ciągu na wschodzie kraju południowy i południowo-wschodni, na zachodzie zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h, wysoko w górach porywy do 70 km/h.

W piątek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Pod wieczór możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 24 st. C. Wiatr umiarkowany i porywisty, południowo-wschodni. W nocy zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu, w pierwszej połowie nocy możliwa burza. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm. Temperatura minimalna 15 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Podczas burzy możliwe porywy wiatru do 65 km/h. W sobotę w stolicy zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu, możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów do 20 mm. Temperatura maksymalna 21 st. C. Wiatr na ogół umiarkowany, porywisty, południowo-wschodni. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 65 km/h.