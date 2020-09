Ministerstwo Zdrowia w piątek poinformowało o kolejnych nowych i potwierdzonych 1587 zachorowaniach na COVID-19. To najwięcej od początku pandemii. W ciągu ostatniej doby zmarło 23 osób. Bilans potwierdzonych zakażeń wzrósł do 84396. Łączna liczba zmarłych wzrosła do 2392.

W ostatnich dniach przybywa zakażonych koronawirusem. W poniedziałek 24 września resort zdrowia poinformował o 1136 nowych, potwierdzonych przypadkach. W sobotę 19 września resort informował o 1002 przypadkach, a w środę 23 września było 974 nowych zakażonych. Reklama Nowe przypadki pochodzą z województw: mazowieckiego (295), małopolskiego (241), kujawsko-pomorskiego (162), pomorskiego (128), śląskiego (126), warmińsko-mazurskiego (87), wielkopolskiego (84), łódzkiego (78), zachodniopomorskiego (61), lubelskiego (59), podkarpackiego (55), podlaskiego (54), dolnośląskiego (52), świętokrzyskiego (52), opolskiego (38) i lubuskiego (15). Resort poinformował też o śmierci kolejnych 23 osób. To 14 mężczyzn i 9 kobiet w wieku od 44 do 94 lat.Większość osób miała choroby współistniejące. W piątek ministerstwo poinformowało, że od początku epidemii wyzdrowiało 66 tys. 740 pacjentów, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem. W związku z koronawirusem w szpitalach przebywa 1995 osób, pod respiratorem jest 96 chorych. Kwarantanną objęte są 137 tys. 23 osoby, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym - 12 tys. 937 osób.