Arndt Freytag von Loringhoven odwiedził Auschwitz-Birkenau w piątek; o swojej wizycie napisał na Twitterze.

Byłem dziś w Auschwitz-Birkenau. To był trudny, ale konieczny dla każdego Niemca krok. Nieludzkie barbarzyństwo, którego dokonali tu Niemcy, jest trudne do zniesienia. Muzeum Auschwitz-Birkenau wykonuje niezwykle ważną pracę, dbając o pamięć o Ofiarach. Dziękuję za to! - podkreślił ambasador Niemiec.

Arndt Freytag von Loringhoven pełni funkcję ambasadora Niemiec w Polsce od połowy września. Jest wieloletnim urzędnikiem i dyplomatą, w latach 2014-2016 był ambasadorem Niemiec w Republice Czeskiej. W latach 2007-2010 był wiceszefem niemieckiego wywiadu zagranicznego (BND), a od 2016 r. pierwszym w historii szefem wywiadu NATO.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości.

W 1947 r. na terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau powstało muzeum. W ub.r. zwiedziło je ponad 2,32 mln osób. Były obóz w 1979 r. został wpisany, jako jedyny tego typu obiekt, na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.