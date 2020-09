W niedzielę po południu prezes Daca zamieścił tweet z dołączonym filmem z nagranym ujściem kolektora do Wisły. Zaniepokojeni mieszkańcy poinformowali nas, że ścieki się przelewają do Wisły - napisał w tym tweecie.

Pytana o tę kwestię przez PAP rzeczniczka ratusza odpowiedziała, że są to "przelewy burzowe". To przelewy burzowe, które są wykonywane każdorazowo przy obfitych opadach deszczu. Zjawisko naturalne, a Wody Polskie, których pan Daca jest prezesem, wydają na to pozwolenie - zaznaczyła Gałecka.

W Warszawie pogoda deszczowa panuje od sobotnich godzin wieczornych, opady mają zmienną intensywność.

Do awarii układu przesyłowego transportującego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do położonej po prawej stronie Wisły oczyszczalni "Czajka" doszło w sobotę 29 sierpnia. Tymczasowy rurociąg jest gotowy i działa; od 20 września ścieki z lewobrzeżnych dzielnic miasta nie trafiają już do Wisły - informował w zeszły wtorek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Podkreślał jednak, że problem zostanie rozwiązany kompleksowo dopiero w przyszłym roku.