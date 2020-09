Jak poinformowała PAP we wtorek rzeczniczka giżyckiej policji asp. Iwona Chruścińska, policja wstępnie prowadzi postępowanie w kierunku narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Policjanci ustalają świadków, by wyjaśnić okoliczności zdarzenia - dodała.

Ordynator oddziału intensywnej terapii w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie Maria Dziejowska powiedziała PAP we wtorek, że pacjentka trafiła w poniedziałek do placówki w stanie bardzo ciężkim. Wymaga dalszej specjalistycznej diagnostyki - dodała.

Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do policji w poniedziałek ok. godz. 14.15.

Z pierwszych ustaleń wynika, że 40-letnia kobieta spacerowała wzdłuż Kanału Łuczańskiego ścieżką wraz ze swą 8-letnią córką poruszającą się na wózku inwalidzkim. Miała też pod opieką psa. Z relacji kobiety wynika, że gdy odwróciła się na chwilę w drugą stronę, wózek z dzieckiem zsunął się do wody. Dziewczyna była przypięta pasami do wózka, a matka prawdopodobnie nie przyblokowała go hamulcem.

Kobieta zaczęła wzywać pomocy, a jej krzyki usłyszał żeglarz, który w tym momencie przepływał na łódce typu houseboat Kanałem Łuczańskim. To on wydobył dziecko z wody i podjął jako pierwszy reanimację. Prowadził ją do czasu przyjazdu służb ratunkowych.

Na miejsce przyleciał helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zabrał 8-latkę do szpitala dziecięcego w Olsztynie.

Matka została przesłuchana; w chwili wypadku była trzeźwa - podała giżycka policja.