Na pozostałym obszarze pogodę kształtują niże z ośrodkami nad Irlandią, Islandią oraz Węgrami wraz z układami frontów atmosferycznych. Polska jest pod wpływem niżu znad Węgier, na południu kraju zaznacza front okluzji. Pozostajemy w tej samej, polarnej morskiej masie powietrza.

Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 992 hPa i będzie spadać.

W czwartek na południu kraju zachmurzenie duże, na pozostałym obszarze większe przejaśnienia. Na obszarze położonym na południowy wschód od Mazowsza, łódzkiego i Dolnego Śląska okresami opady deszczu. Na Podkarpaciu i w Małopolsce opady miejscami o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowana wysokość opadów do 20 mm. Temperatura maksymalna od 11 st., 13 st. na południu, około 15 st. w centrum, do 18 st. na północy. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami porywisty, wschodni, na zachodzie kraju skręcający na północno-zachodni. Wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem lub śniegu; porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy na południu kraju, od Polesia przez Podkarpacie, Małopolskę, Dolny Śląsk, aż po lubuskie, zachmurzenie na ogół duże, okresami opady deszczu. Na pozostałym obszarze kraju większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Temperatura minimalna od 8 do 11 st.; chłodniej na Podhalu około 7 st., cieplej miejscami na północy 12 st., 14 st. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami porywisty, wschodni i południowo-wschodni.

W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami, zwłaszcza na wschodzie kraju, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 14 st. na Podkarpaciu, około 16 st. w centrum, do 18 st. na wybrzeżu; nieco chłodniej na Podhalu 12 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni.

W czwartek w Warszawie pochmurno. Słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 14 st. Wiatr przeważnie słaby, północno-wschodni i wschodni. W nocy zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 12 st. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni.

W piątek w stolicy zachmurzenie duże, pod wieczór większe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 15 st. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni.