Wiceminister zdrowia w Polskim Radiu 24 wyraził zaniepokojenie, że część Polaków nie zakrywa w sklepach czy galeriach handlowych ust i nosa, nie chroniąc tym samym siebie i pozostałych przed zakażeniem koronawirusem. Będą na pewno w tej chwili większe kontrole. Nie będzie już upominania, tylko niestety będą kary - podkreślił.

Sklep - zwrócił uwagę Kraska - to miejsce, gdzie przy dużej liczbie osób może dochodzić do zakażeń. Maseczka, dystans, dezynfekcja - pamiętajmy o tym na co dzień - zaapelował.

Wiceszef MZ zapytany też został o skuteczność kar za nieprzestrzeganie obowiązujących obostrzeń. Jak wskazał, prawnicy MZ uważają obecne przepisy za wystarczające do nakładania kar. Jeżeli będzie taka potrzeba, na pewno w jakiś sposób uszczegółowimy te przepisy - dodał.

Kraska dopytywany był ponadto, czy należy spodziewać się zaleceń Ministerstwa Zdrowia na okres Wszystkich Świętych, który przypada za miesiąc. W okresie tym - jak zauważył - wielu Polaków przemieszcza się po Polsce, aby odwiedzić groby bliskich. Jest duże niebezpieczeństwo, że będziemy roznosić, niestety, koronawirusa po całym kraju. Myślę, że wydamy zalecenia na ten okres Wszystkich Świętych, abyśmy jednak ograniczyli te nasze wyjazdy, bo na pewno będzie to stwarzało duże niebezpieczeństwo - powiedział.

Zalecenia, według wiceszefa MZ, pojawią się na tydzień-dwa przed 1 listopada.