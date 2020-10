Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 993 hPa i będzie się wahać.

W piątek zachmurzenie umiarkowane i duże z opadami deszczu. Temperatura maksymalna od 14 st. C do 19 st. C. Wiatr umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, na północy porywisty, południowo-wschodni i wschodni. Nad morzem i pod wieczór w Tatrach porywy wiatru do 60 km/h, w Sudetach do 70 km/h.

W nocy na południu kraju zachmurzenie małe i umiarkowane; na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. W północno-wschodniej połowie kraju oraz w Karpatach przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 10 st. C do 13 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, południowo-wschodni i wschodni. Nad morzem porywy wiatru do 60 km/h, na Pogórzu Karpackim do 65 km/h, w Bieszczadach do 70 km/h, w Beskidzie Śląskim i Żywieckim do 80 km/h, w Sudetach do 95 km/h i nad ranem w Tatrach do 100 km/h.

W sobotę zachmurzenie na ogół umiarkowane, miejscami na północnym wschodzie zanikające opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19 st. C do 23 St. C, w rejonie oddziaływania wiatru halnego do 25 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w całym kraju porywisty, południowo-wschodni i południowy. Na Przedgórzu Sudeckim i lokalnie w rejonie Zalewu Wiślanego porywy wiatru do 65 km/h, na Pogórzu Karpackim do 90 km/h, w Bieszczadach i Sudetach do 100 km/h, w Beskidzie Śląskim i Żywieckim do 110 km/h oraz w Tatrach do 130 km/h.