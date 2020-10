Choć prezydent miasta Rafał Trzaskowski w ostatnich tygodniach narzekał na kondycję finansów stolicy, to zapowiedzi niektórych inwestycji brzmią zaskakująco. Na przykład hotele dla owadów za 5 tys. zł od sztuki. Czy środowisko LGBT, które wciąż czeka na obiecany hostel LGBT będzie zadowolone?

Trudno to komentować. To jest w ogóle "Planeta małp" – powiedział portalowi tvp.info poseł PiS Tomasz Rzymkowski, nawiązując do filmu o świecie, w którym nadrzędną rolę pełnią zwierzęta.