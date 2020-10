Na pomoc wezwano policję i pracowników zoo.

"Fachowcy są niemal pewni, że to aligator, choć 100 proc. pewności będzie po jego złapaniu. Na razie nie wiadomo jak dostał się w to miejsce. Natomiast wiadomo, że to niewielki osobnik i nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla ludzi”, podaje "Gazeta Wrocławska”.

Dorosłe osobniki aligatora osiągają od 2 do 4 metrów długości, "ten z wrocławskiego rozlewiska może mieć maksymalnie metr długości. Może być groźny dla innych zwierząt, którymi się żywi, ale nie dla człowieka”.

Pracownicy zoo będą próbować złapać krokodyla; być może trafi on do wrocławskiego ogrodu zoologicznego.