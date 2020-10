W sobotę spacerowicze zauważyli na wrocławskim Rędzinie zwierzę przypominające aligatora i powiadomili policję.

Od razu skontaktowaliśmy się Centrum Zarządzania Kryzysowego i specjalistami z wrocławskiego ogrodu zoologicznego. Na miejscu specjaliści wskazali, że zwierzę nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, jest dosyć małe, jego długość nie przekracza metra – powiedział PAP sierż. szt. Dariusz Rajski z biura prasowego wrocławskiej policji. Nie wiadomo, w jaki sposób gad znalazł się nad Odrą.

Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia odłowienie gada zlecił specjalistycznej firmie.

Jak przekazał PAP Marek Szempliński z Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu, udało się już złapać zwierzę. - Gad został odłowiony i przekazany do wrocławskiego zoo – powiedział.

Zdaniem pracowników wrocławskiego ogrodu zoologicznego odnaleziony gad to najprawdopodobniej kajman. W zoo we Wrocławiu pozostanie tymczasowo, później trafi do specjalistycznego ośrodka w Lublinie.

Kajmany to podrodzina gadów z rodziny aligatorów. Występują w Ameryce Środkowej i Południowej. Dorosłe kajmany osiągają długość od 1,5 do 4,5 m.