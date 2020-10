Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 993 hPa i zacznie rosnąć.

W poniedziałek rano zachmurzenie małe, w ciągu dnia wzrastające do umiarkowanego i dużego. Rano lokalnie możliwe jeszcze mgły, ograniczające widzialność do 300 m. Przelotne opady deszczu i burze, głównie we wschodniej połowie kraju. Lokalnie w czasie burz opad gradu. Suma opadów do 20 mm na Mazowszu. W czasie burz opady deszczu do 10-15 mm. Temperatura maksymalna od 17 st.C na południowym zachodzie, 20 st.C w centrum, do 24 st.C na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany, porywisty, z kierunków południowych. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h, lokalnie niewykluczone 90 km/h. W Beskidach wiatr w porywach do 90 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże z rozpogodzeniami, zwłaszcza na południowym wschodzie kraju i w centrum. W północnej połowie kraju przelotne opady deszczu, zanikające stopniowo od południa. Nad ranem opady deszczu na krańcach zachodnich. Początkowo na wschodzie możliwe zanikające burze. W czasie burz opady deszczu do 15 mm. W drugiej połowie nocy lokalnie, głównie na południowym wschodzie, mgły, ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 7 st.C miejscami w centrum do 12 st.C w rejonie Zatoki Gdańskiej; na Podhalu około 5 st.C. Wiatr słaby, na północy umiarkowany, porywisty, a nad samym morzem miejscami dość silny i silny, od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, południowy i południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru jeszcze do 70 km/h. W Tatrach porywy wiatru do 65 km/h, na Przedgórzu Sudeckim do 55 km/h, a w Sudetach do 80 km/h.

W wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami na zachodzie, Pomorzu i krańcach zachodnich Warmii przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 14 st.C na Pomorzu, północy Wielkopolski i Podhalu, 16 st.C w centrum, do 21 st.C na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny, w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni i południowy. W Tatrach porywy wiatru do 60 km/h.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu okresami wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu, możliwe także burze, lokalnie z gradem. Suma opadów do 15 mm, punktowo do 20 mm. Temperatura maksymalna 21 st.C. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 90 km/h. W nocy pogodnie, jedynie początkowo zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura minimalna 9 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni i południowy.

We wtorek w stolicy pogodnie. Temperatura maksymalna 18 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni.