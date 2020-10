Do wydarzenia doszło w niedzielę. Tego dnia w mieście i jego okolicy odbywała się duża impreza kolarska, a dokładnie wyścigi miłośników rowerów górskich.

W zawodach wzięło udział 340 zawodników, a nad bezpiecznym przebiegiem rywalizacji czuwali m.in. policjanci z drogówki.

Jak to bywa podczas tego typu wydarzeń, wiele ulic zostało okresowo wyłączonych z ruchu. Podczas wyścigu do patrolu podjechał samochód. Zdenerwowany kierowca oznajmił, że wiezie rodzącą żonę i muszą szybko dostać się do szpitala. Droga była zablokowana.

Liczyła się każda minuta. Policjanci włączyli sygnały i eskortowali małżeństwo do samego szpitala. Tam przyszła na świat dziewczynka – zarówno ona, jak i jej mama czują się dobrze – powiedziała - poinformowała Justyna Kulka z Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim.