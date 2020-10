Polska jest na skraju wspomnianego niżu, z zachodu na wschód przemieszcza się strefa pofalowanego frontu atmosferycznego. Pozostaniemy w powietrzu polarnym morskim, po przejściu frontu nieco chłodniejszym.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 992 hPa i będzie rosło.

W środę w kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami opady deszczu, głównie przelotne. Na południowym wschodzie kraju opady o natężeniu umiarkowanym, prognozowana suma do 10 mm, a na południu województwa małopolskiego i śląskiego do 20 mm. Na szczytach Tatr opady śniegu, prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej do 5-10 cm. Temperatura maksymalna od 15 st. C na zachodzie do 19 st. C na wschodzie kraju. Wiatr będzie umiarkowany, okresami porywisty, południowy i południowo-zachodni. W szczytowych partiach Sudetów i Tatr porywy wiatru do 70 km/h, w Tatrach wiatr powodował będzie zawieje śnieżne.

W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, głównie w południowo-wschodniej części kraju. Miejscami opady deszczu. Na południowym wschodzie opady o natężeniu umiarkowanym, prognozowana suma opadów do 10 mm, na Podkarpaciu do15 mm, na południu województwa małopolskiego i podkarpackiego do 20 mm. Wysoko w Tatrach opady śniegu, prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 10 do 15 cm. Na północnym wschodzie miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 7 st. C do 9 st. C na północy i zachodzie kraju, od 10 st. C do 12 st. C na pozostałym obszarze oraz nad morzem. Chłodniej tylko w kotlinach górskich, od 5 st. C do 6 st. C. Wiatr słaby, nad morzem i na południowym wschodzie umiarkowany, z kierunków zachodnich. W Tatrach i Sudetach porywy wiatru do 70 km/h, w Tatrach wiatr powodował będzie zawieje śnieżne.

W czwartek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Na północy, wschodzie i południowym wschodzie opady deszczu. Na Podkarpaciu oraz Roztoczu prognozowana suma opadów do 10 mm. W Tatrach przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna od 13 st. C, 15 st. C na południu, zachodzie i nad morzem do 17 st. C na północnym wschodzie kraju. Wiatr będzie umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, porywisty, z kierunków zachodnich.

W środę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 17 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Słabe opady deszczu. Temperatura minimalna 10 st. C. Wiatr słaby, zachodni. W czwartek w stolicy zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Niewielka możliwość przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna 16 st. C. Wiatr umiarkowany, chwilami porywisty, zachodni.