Bp Szarek przeżył 84 lata. Zmarł w szpitalu w Cieszynie. Informacja o uroczystościach pogrzebowych zostanie podana w terminie późniejszym – poinformowała Godfrejów-Tarnogórska.

Bp Jan Szarek urodził się 13 lutego 1936 r. w Bielsku. Studiował teologię na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, którą ukończył w 1960 r. Został ordynowany na duchownego przez ks. bp. Andrzeja Wantułę 25 września 1960 r. w kościele Zbawiciela w Bielsku-Białej.

Następnie został wikariuszem parafii w Nawiadach. W latach 1962–1970 pracował w parafii w Giżycku, a później, do 1975 r., jako wikariusz diecezjalny w Bielsku-Białej, gdzie w 1975 r. został wybrany na drugiego proboszcza. W 1979 r. powierzono mu funkcję konseniora diecezji cieszyńskiej, a w 1980 r. został wybrany seniorem diecezji.

6 stycznia 1991 r. synod Kościoła wybrał go biskupem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. 3 maja 1991 r. w Warszawie został konsekrowany. Zastąpił ks. bpa Janusza Narzyńskiego.

W 1993 r. został wybrany prezesem Polskiej Rady Ekumenicznej na pięcioletnią kadencję. W 1996 r. wybrano go ponownie na to stanowisko. Trzykrotnie spotykał się z przebywającym w Polsce papieżem Janem Pawłem II w Warszawie (1991), Wrocławiu (1997) i w Drohiczynie (1999).

Jako przedstawiciel Kościoła w Polsce uczestniczył w Walnych Zgromadzeniach Światowej Federacji Luterańskiej i w Światowej Radzie Kościołów. Przez całe życie związany był z tzw. ruchem społecznościowym w polskim luteranizmie, którego jednym z czołowych prekursorów był ks. Karol Kulisz.

W marcu 2000 r. synod wybrał go na pierwszego prezesa Diakonii Kościoła. Stanowisko to pełnił do 2005 r., kiedy to zastąpił go bp Ryszard Bogusz.

W 2001 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Pozostawił syna ks. Piotra Szarka i córkę Ewę z rodzinami.