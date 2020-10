Do tej pory w ośrodku w Biskupicach pozytywne wyniki testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 otrzymało 29 osób. W tym gronie są wszystkie pielęgniarki pracujące w domu opieki oraz pensjonariusze, którzy zostali odizolowani i podlegają specjalistycznej opiece.

W związku z trudną sytuacją kadrową placówki, z apelem o wsparcie pielęgniarskie zwróciła się dyrekcja DPS i starosta sieradzki. "Kochani, rzadko Was o coś proszę, ale tym razem sprawa jest naprawdę poważna. Potrzebna jest każda para rąk. (…) Potrzebny jest od zaraz personel do opieki nad pensjonariuszami. Pielęgniarki i pielęgniarze chętni do pomocy w tej trudnej sytuacji, proszeni są o kontakt z dyrektorem placówki Sławomirem Janiakiem pod nr telefonu 693 333 150" – napisał na swoim profilu na Facebooku Bądzior.

Dyrektor ośrodka na antenie Radia Łódź wyjaśnił, że w placówce nie ma obecnie ani jednej pielęgniarki, która mogłaby świadczyć usługi. Dodał, że nieoceniona będzie pomoc choćby dwóch osób mogących wykonywać określone usługi medyczne, niezbędne w tego typu ośrodku. W DPS w Biskupicach przebywa blisko 100 pensjonariuszy. To cierpiące na choroby psychiczne osoby w podeszłym wieku.