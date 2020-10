Polska znajduje się na skraju niżu z ośrodkami nad Skandynawią, w strefie pofalowanych frontów atmosferycznych, nasuwających się od zachodu. W drugiej połowie dnia na południowym zachodzie kraju rozbuduje się klin wyżowy. Nad zachodnią Polskę napływa chłodniejsze powietrze polarne morskie, wschodnia część kraju pozostaje w cieplejszym powietrzu.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hPa i będzie się nieznacznie wahać.

W sobotę na południowym wschodzie kraju zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże przelotnymi z opadami deszczu oraz lokalnymi burzami. Prognozowana wysokość opadów w pasie od Warmii po Opolszczyznę i Górny Śląsk do 15 mm. Pod wieczór w Sudetach deszcz ze śniegiem przechodzący w śnieg. Temperatura maksymalna od 13 st., 14 st. na północnym zachodzie, około 18 st. w centrum, do 20 st. miejscami na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu i południowym zachodzie porywisty, z kierunków południowych i zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h. Na szczytach Sudetów wiatr w porywach do 80 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, na zachodzie rozpogodzenia. Miejscami opady deszczu, zwłaszcza na południu, w centrum i na wschodzie kraju. W pasie od Warmii i Mazur, przez Mazowsze, po Małopolskę początkowo możliwe burze. Prognozowana suma opadów lokalnie do 15 mm. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na południowym wschodzie lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 3 st. na zachodzie i na wschodnim Pomorzu, około 7 st. w centrum, do 11 st. na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu i gdzieniegdzie na południu porywisty, z kierunków zachodnich, początkowo na wschodzie południowy. W Sudetach porywy wiatru do 65 km/h i tam możliwe zawieje śnieżne.

W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże. Na południu, wschodzie i w centrum okresami opady deszczu. Słabe przelotne opady deszczu również na krańcach północno-zachodnich. Na szczytach Tatr i Sudetów opady śniegu. W Tatrach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm. Początkowo na Lubelszczyźnie możliwe mgły ograniczające widzialność do 400 m. Temperatura maksymalna od 10 do 13 st., w rejonach podgórskich Karpat od 7 do 10 st. Wiatr słaby, na wybrzeżu okresami umiarkowany i porywisty, z kierunków zachodnich i północnych. W Sudetach i w Tatrach porywy wiatru do 55 km/h, możliwe zawieje i zamiecie śnieżne.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i opady deszczu. Temperatura maksymalna 18 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy. W nocy zachmurzenie duże i przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 8 st. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

W niedzielę w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Początkowo możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 12 st. Wiatr słaby, północno-zachodni.