Wschodnia połowa Polski będzie pod wpływem bruzdy obniżonego ciśnienia, łączącej niż znad południowej Skandynawii i niże nad Ukrainą oraz Włochami. W niej położony jest falujący chłodny front atmosferyczny, który w ciągu dnia odsunie się dalej na wschód. Od południowego zachodu kraju rozbuduje się słaby klin wyżowy. Z zachodu napłynie chłodne powietrze polarne morskie, początkowo na krańcach wschodnich zalegać jeszcze będzie nieco cieplejsze powietrze polarne.

Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 1003 hPa i będzie się wahać.

W niedzielę po południu na południu i wschodzie zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami i opady deszczu. Na południu opady okresami o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowana suma opadów do 15 mm. Wysoko w górach opady deszczu i deszczu ze śniegiem, na szczytach Tatr możliwy przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, na północnym zachodzie początkowo małe. Na Wybrzeżu możliwe słabe przelotne opady deszczu. Rano lokalnie silne zamglenia. Temperatura maksymalna od 10 st. C do 13 st. C, w rejonach podgórskich Karpat od 7 st. C do 10 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich, na wschodzie i południu kraju z kierunków północnych.

W nocy z niedzieli na poniedziałek przeważnie zachmurzenie duże i całkowite, tylko na północnym zachodzie i początkowo na północy rozpogodzenia. Miejscami opady deszczu, zwłaszcza na południu. Na południu województwa opolskiego i śląskiego opady okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym, a prognozowana suma opadów od 10 mm do 20 mm. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu, na szczytach Tatr prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 3 st. C na Pomorzu, około 6 st. C w centrum, do 10 st. C na południowym wschodzie. Wiatr przeważnie słaby, zmienny, na południu z przewagą północno-wschodniego. Na Pomorzu i Wybrzeżu wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Na szczytach Tatr wiatr w porywach do 60 km/h, może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

W poniedziałek zachmurzenie całkowite, na zachodzie i północnym zachodzie z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu, głównie we wschodniej połowie kraju. W pasie od Górnego Śląska i Małopolski, przez Mazowsze, po Mazury i Podlasie opady okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym, a prognozowana suma opadów od 10 mm do 20 mm. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu, na szczytach Tatr prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm. Temperatura maksymalna od 7 st. C na południowym zachodzie i w centrum, od 9 st. C do 12 st. C na przeważającym obszarze kraju i do 16 st. C na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie z kierunków zachodnich, na pozostałym obszarze z kierunków północnych i wschodnich. Na szczytach Tatr wiatr w porywach do 70 km/h, może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Początkowo możliwe opady deszczu. Temperatura maksymalna 12 st. C. Wiatr słaby, północno-zachodni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a nad ranem opady deszczu. Temperatura minimalna 6 st. C. Wiatr słaby, zmienny. W poniedziałek zachmurzenie. Opady deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanymi silnym. Prognozowana suma opadów do 20 mm. Temperatura maksymalna 10 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-wschodni.