Zakażony koronawirusem 61-letni mieszkaniec powiatu prudnickiego (woj. opolskie) oczekiwał w karetce przed szpitalem w Nysie. Choć próbowano go reanimować, zmarł. Do szpitala nie przyjęto go z powodu braku wolnych miejsc dla chorych na Covid-19.

Wojewódzki Inspektor Sanitarny poinformował, że mężczyzna zmarł w szpitalu w Prudniku. Reklama Informacjom tym zaprzeczył Witold Rygorowicz, prezes Prudnickiego Centrum Medycznego. Powiedział, że 61-latek zmarł w karetce przed Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym w Nysie. Pacjent z koronawirusem nie trafił do szpitala w Prudniku. Zmarł w karetce pod nyskim SOR-em, po ponad godzinnej reanimacji, w oczekiwaniu na przyjęcie na SOR. Szpital w Prudniku na tą chwilę pracuje normalnie - mówił w rozmowie z nto.pl Rygorowicz. GIS o epidemii: Czekają nas trudne tygodnie, wszystko zależy od nas Zobacz również Według relacji nto.pl, w nyskim szpitalu nie było miejsc dla pacjentów z Covid-19. Problem braku łóżek to nie jedyny, z jakim musi mierzyć się szpital. Ma tam brakować również personelu medycznego. Pięciu lekarzy zostało skierowanych na kwarantannę. Powodem miał być kontakt ich dzieci z zakażoną osobą w szkole.