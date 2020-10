Jeśli ktoś chce nosić maseczkę, to na własną odpowiedzialność, ale są przypadki, np. w jednym z krajów kilkoro dzieci umarło dlatego, że w szkole nosiło maseczki. Można się tylko zatruć nosząc maseczkę w kościele - przekonywał- informuje Polsat News . Duchowny wezwał też, by nie nosić maseczek dla swojego zdrowia, bezpieczeństwa, żeby modlić się w spokoju, z radością, a nie z maską. Jak można wielbić w ten sposób pana Boga? Wszystko będzie tłumione. Niektórzy chcą, żebyśmy wydawali z siebie pogrzebowe jęki, chcą nas zgasić, zniewolić, przeszkadzać nam się modlić. A my będziemy się modlili tak, jak Pan chce, bez maski - stwierdził bowiem ksiądz.