Ośrodek niżowy przemieszcza się znad centralnej Polski nad południowo-zachodnią część kraju. Utrzyma się chłodne i wilgotne powietrze polarne morskie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 989 hPa i będzie rosnąć.

W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu, na Podhalu deszczu ze śniegiem, miejscami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana suma opadów do 20 mm na krańcach południowych i północnych, na wschodnim wybrzeżu do 35 mm. Wysoko w górach opady śniegu, w Tatrach powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm, w Sudetach o 15 cm. Temperatura maksymalna od 8 st. do 13 st., na terenach podgórskich od 4 st. do 7 st. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami na północy silny i bardzo silny, do 55 km/h, w porywach do 80 km/h, na Pomorzu i nad morzem w porywach do 100 km/h, z kierunków zmieniających się, z przewagą północnych i wschodnich. W Tatrach porywy wiatru do 110 km/h, a w Sudetach do 90 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu, na Podhalu deszczu ze śniegiem, wysoko w górach śniegu. Na południu woj. podkarpackiego prognozowana suma opadów do 15 mm. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 1 st. na Suwalszczyźnie i terenach podgórskich do około 6 st. w centrum kraju i 11 st. nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy dość silny i silny, do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z kierunków zmieniających się. W Tatrach porywy do 100 km/h, zawieje i zamiecie śnieżne.

W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu, na Podhalu deszczu ze śniegiem, w Tatrach śniegu. Rano gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 8 st. do 13 st., na terenach podgórskich od 5 st. do 7 st. Wiatr na ogół słaby, zmienny, tylko nad morzem umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km/h, północny. W Tatrach porywy wiatru do 65 km/h.

W środę w Warszawie zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna 9 st. Wiatr początkowo umiarkowany i porywisty, stopniowo słabnący, wschodni.

W nocy zachmurzenie całkowite i przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 6 st. Wiatr słaby, zmienny.

W czwartek w stolicy zachmurzenie duże i przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 10 st. Wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunków północnych.